Среди подозреваемых в теракте в Стамбуле оказались выходцы из России

Полицейские задержали 40 человек подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле.Hurriyet. По информации издания, большинство задержанных — выходцы из Дагестана и стран Средней Азии. Всего — девять мужчин с семьями. Других подробностей не приводится.
Сообщается, что все они были задержаны в турецкой провинции Измир. Также известно, что некоторые из них жили в городе Конья в центральной части страны в одном доме с предполагаемым исполнителем теракта.
уже установили личность террориста.
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