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  • 04.01, 21:38

Среди подозреваемых в теракте в Стамбуле оказались выходцы из России

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Среди подозреваемых в теракте в Стамбуле оказались выходцы из России

Среди подозреваемых в теракте в Стамбуле оказались выходцы из России

Полицейские задержали 40 человек подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле.

Такие данные приводит турецкая газета Hurriyet. По информации издания, большинство задержанных — выходцы из Дагестана и стран Средней Азии. Всего — девять мужчин с семьями. Других подробностей не приводится.

Сообщается, что все они были задержаны в турецкой провинции Измир. Также известно, что некоторые из них жили в городе Конья в центральной части страны в одном доме с предполагаемым исполнителем теракта.

Ранее газета Haberturk сообщила, что подозреваемый в теракте в клубе Reina в Стамбуле может быть уйгуром. По данным издания, он въехал в Турцию с семьей по поддельным документам. В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что власти уже установили личность террориста.

Напомним, террорист, вооруженный автоматом Калашникова, напал на стамбульский ночной клуб в новогоднюю ночь. Жертвами убийцы стали 39 человек, в том числе одна россиянка. Еще 69 были ранены.

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