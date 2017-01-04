Российские скандалы года: подростки-живодеры, полковник-миллиардер и арест министра

НТВ продолжает подводить итоги ушедшего года и рассказывает о том, какие скандалы были на первых полосах российских СМИ. Ведь если отбросить желтую прессу и забыть про развод Брэда Питта с Анджелиной Джоли, то это на самом деле и есть самые важные новости — те, что касаются жизни очень многих в России.запустил в окно частного дома бутылку с зажигательной смесью. Ребенок полутора лет получил ожоги сорока процентов тела. И все это за долг перед конторой микрокредитования в 10 тысяч рублей. Полгода спустя поджигателя посадили на 8 лет. Но его коллеги не стали действовать цивилизованней.
В марте в Ставрополе коллекторы заблокировали телефон детской больницы. То есть поставили все ее номера на автодозвон. Дозвониться до врачей не могла даже скорая помощь. Все это из-за долга в 70 тысяч работающей здесь медсестры. Коллекторы, очевидно, решили, что эти деньги стоят того, чтобы создавать угрозу здоровью детей.
В марте же вся Россия узнала слово «мельдоний». Этот допинговый скандал дальше будет только ярче разгораться, достигнув апогея к Паралимпиаде. Но тогда, весной, все задавались вопросом: что происходит? Теннисистка Мария Шарапова призналась, что принимала этот препарат уже лет 10 по рекомендации врачей из-за признаков диабета. А в список запрещенных для спортсменов мельдоний внесли только в 2016 году.
Опять пришлось все исправлять вручную. В апреле рыбаки с острова Шикотан сумели достучаться до президента. Владимир Путин в ходе прямой линии поручил разобраться, кто и почему месяцами не выдает им зарплату. Президентское слово мгновенно превратилось в быстрое дело. На Дальний Восток отправился десант из Генпрокуратуры. Местные власти вдруг прозрели. У владельцев рыбзавода внезапно появились деньги и желание извиниться перед своими работниками.
Лето выдалось особо жарким на скандалы. В июне в столичном ресторане задержан кировский губернатор Никита Белых. Его стол был сервирован на 400 тысяч евро в буквальном смысле наличными. На купюрах была спецкраска, на руках губернатора — тоже. Следствие считает — взятка. Белых заявляет, что его подставили. Дело еще не закончено. Но губернатор стал бывшим, он по-прежнему в СИЗО, не выходя из которого, успел жениться.
Все лето под допингом. Чем ближе был старт Олимпиады в Рио, тем больше обвинений сыпалось на Россию и ее спортсменов. Отрицать, что «кое-кто и кое-где у нас порой», было, в общем, бесполезно, но происходившее соответствовало русскому фразеологизму: хаять огульно. Российскую сборную пытались отлучить от Игр в полном составе. Но удалось лишь выбить легкоатлетов, хотя они и составляли большую и очень сильную часть команды. Такая промежуточная полупобеда, кажется, успокоила спортивных чиновников, и главный удар они прозевали. Российских параолимпийцев, не разбирая персонально, вышвырнули с главного спортивного праздника. Всех и сразу.
В сентябре выяснилось, что заначка отдельно взятого полковника полиции может оказаться бюджетообразующим фактором. При обыске у Дмитрия Захарченко обнаружили полторы тонны денег. Тонны — это не сленг, это вес. В общей сложности из разных валют сложилась сумма около 9 миллиардов рублей. То есть, взяв с поличным 25 таких полковников, можно было бы полностью профинансировать, например, строительство Крымского моста. У многих следователей в ходе обыска округлились глаза — от физических упражнений. Они ведь все-таки юристы, а не грузчики — штабелями изъятое выносить.
А потом оказалось, что министры в России куда скромнее полковников. Главу Минэкономразвития арестовали, подозревая, что он требовал 2 миллиона долларов, за свое согласие на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Обстоятельства этой сделки обсуждали многие эксперты, но большинство сходилось в одном мнении: не министерского уровня сумма. Улюкаев по-прежнему под домашним арестом и теперь уже экс-министр. Очевидно, что именно по этому случаю была дана рекомендация не превращать коррупционные дела в шоу. Но дело, тем не менее, более чем громкое, все-таки министров в России не каждый день арестовывают.
Озверевшие школьницы — мягче не сказать. В Хабаровске две подруги до смерти мучили животных, а результатами своей любительской вивисекции щедро делились в социальных сетях. Споры о том, как подобное может вообще уживаться в головах подростков, конечно, вместе с главными вопросами — что делать и кто виноват? — продолжаются до сих пор. На итоговой пресс-конференции президента позвучал вопрос о правах животных, то есть по сути, не пора ли их, хотя бы в плане физической защиты, приравнять к людям.
Конец года, близкие праздники и «Голубой огонек» — и тут не обошлось без Филиппа Киркорова, который обвинил французского коллегу Дидье Маруани в вымогательстве. И ведь француз сам первый начал: как можно было обвинять столп российской эстрады в плагиате? Якобы киркоровская «Жестокая любовь» грубо перепета с мотива симфонической «Космической мечты». В общем, схватка двух поп-звезд чем-то напоминает историю о том, как поссорились Иван Иваныч с Иваном Никифоровичем. Может, еще споют вместе когда-нибудь. А мы вам желаем ровно таких скандалов. Не надо хуже.
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