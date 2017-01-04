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  • 04.01, 20:07
На Украине возбудили дело о назначении Луценко генпрокурором. коррупция, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Украине возбудили дело о назначении Луценко генпрокурором

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На Украине возбудили дело о назначении Луценко генпрокурором

На Украине возбудили дело о назначении Луценко генпрокурором

    Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело в связи с назначением Юрия Луценко генпрокурором.

    Скандал разразился после того, как депутат Верховной рады Александр Онищенко обвинил администрацию украинского президента в подкупе парламентариев. По его словам, Порошенко платил за продвижение необходимых ему законопроектов, а также за назначение генерального прокурора.

    Расследованием этих фактов теперь и займется ведомство по борьбе с коррупцией. Кстати, против самого Онищенко на Украине сейчас ведется разбирательство по делу о хищении госимущества в особо крупных размерах.

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