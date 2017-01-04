На Украине возбудили дело о назначении Луценко генпрокурором

Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело в связи с назначением Юрия Луценко генпрокурором.обвинил администрацию украинского президента в подкупе парламентариев. По его словам, Порошенко платил за продвижение необходимых ему законопроектов, а также за назначение генерального прокурора.
Расследованием этих фактов теперь и займется ведомство по борьбе с коррупцией. Кстати, против самого Онищенко на Украине сейчас ведется разбирательство по делу о хищении госимущества в особо крупных размерах.
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