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  • 04.01, 20:07
Президенты Молдавии и Приднестровья встретились впервые за 8 лет. дипломатия, Молдавия, Приднестровье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Президенты Молдавии и Приднестровья встретились впервые за 8 лет

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Президенты Молдавии и Приднестровья встретились впервые за 8 лет

Президенты Молдавии и Приднестровья встретились впервые за 8 лет

    Сегодня у жителей Молдавии и Приднестровья появились новые надежды на разрешение застарелого конфликта, который разгорелся еще в последние годы существования СССР, а после его распада привел к образованию непризнанной республики и вооруженному противостоянию между Кишиневом и Тирасполем.

    Впервые за восемь лет встретились президенты двух республик. Оба политика — Игорь Додон и Вадим Красносельский — пришли к власти в декабре и, судя по всему, решили не откладывать проблему урегулирования в долгий ящик.

    Переговоры прошли на территории Приднестровья, в городе Бендеры. По итогам встречи молдавский лидер Додон сказал, что на ней удалось обсудить многие накопившиеся вопросы и стороны готовы к поиску компромисса. Глава Приднестровья отметил, что речь шла и о миротворческой миссии, в которой участвуют российские военные. Их присутствие на берегах Днестра Красносельский назвал гарантией безопасности для региона.

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