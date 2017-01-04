Президенты Молдавии и Приднестровья встретились впервые за 8 лет

Сегодня у жителей Молдавии и Приднестровья появились новые надежды на разрешение застарелого конфликта, который разгорелся еще в последние годы существования СССР, а после его распада привел к образованию непризнанной республики и вооруженному противостоянию между Кишиневом и Тирасполем.пришли к власти в декабре и, судя по всему, решили не откладывать проблему урегулирования в долгий ящик.
Переговоры прошли на территории Приднестровья, в городе Бендеры. По итогам встречи молдавский лидер Додон сказал, что на ней удалось обсудить многие накопившиеся вопросы и стороны готовы к поиску компромисса. Глава Приднестровья отметил, что речь шла и о миротворческой миссии, в которой участвуют российские военные. Их присутствие на берегах Днестра Красносельский назвал гарантией безопасности для региона.
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