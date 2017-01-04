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  • 04.01, 20:07
Эвакуировать аварийный Airbus с ВПП в Калининграде помогают спасатели и военные. авиационные катастрофы и происшествия, Калининград, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Эвакуировать аварийный Airbus с ВПП в Калининграде помогают спасатели и военные

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Эвакуировать аварийный Airbus с ВПП в Калининграде помогают спасатели и военные

Эвакуировать аварийный Airbus с ВПП в Калининграде помогают спасатели и военные

Эвакуировать аварийный Airbus с ВПП в Калининграде помогают спасатели и военные
  • Фото: ТАСС

    • В калининградский аэропорт Храброво прибыли сотрудники МЧС и Минобороны, чтобы помочь эвакуировать аварийный Airbus со взлетно-посадочной полосы.

    Ранее сообщалось, что аварийные службы аэропорта не могут своими силами освободить ВПП от самолета со сломанным шасси, поскольку у них нет необходимой спецтехники.

    В пресс-службе главы региона Антона Алиханова говорят, что на взлетную полосу прибыли представители МЧС, а также Балтийского флота. Спасатели при помощи мощных кранов пытаются приподнять и сместить самолет с полосы. Кроме того, Балтийский флот выделил четыре специальных иженерных тягача для эвакуации самолета, сообщил ТАСС представитель флота Роман Мартов.

    В ночь с 3 на 4 января самолет «Аэрофлота» Airbus при посадке в Калининграде выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали самолет по надувным аварийным трапам. За медицинской помощью обратились пять человек с ушибами и ссадинами. Всего на борту находились 167 пассажиров и пять членов экипажа.

    Из-за инцидента работа аэропорта Храброво пришлось приостановить. С утра было отменено в общей сложности семь рейсов в Москву и Санкт-Петербург и обратно.

    По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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