Эвакуировать аварийный Airbus с ВПП в Калининграде помогают спасатели и военные

В калининградский аэропорт Храброво прибыли сотрудники МЧС и Минобороны, чтобы помочь эвакуировать аварийный Airbus со
нет необходимой спецтехники.
взлетно-посадочной полосы.
В пресс-службе главы региона Антона Алиханова говорят, что на взлетную полосу прибыли представители МЧС, а также Балтийского флота. Спасатели при помощи мощных кранов пытаются приподнять и сместить самолет с полосы. Кроме того, Балтийский флот выделил четыре специальных иженерных тягача для эвакуации самолета, сообщил ТАСС представитель флота Роман Мартов.
выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали самолет по надувным аварийным трапам. За медицинской помощью обратились пять человек с ушибами и ссадинами. Всего на борту находились 167 пассажиров и пять членов экипажа.
Из-за инцидента работа аэропорта Храброво пришлось приостановить. С утра было отменено в общей сложности семь рейсов в Москву и Санкт-Петербург и обратно.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
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