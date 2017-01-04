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  • 04.01, 20:07

Психологи предложили ввести уроки сексологии в младших классах

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Психологи предложили ввести уроки сексологии в младших классах

Психологи предложили ввести уроки сексологии в младших классах

Психологи-сексологи настаивают на введении в курс школьной программы предмета «сексология». Причем уже в младших классах.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) Инна Паустовская. По ее словам, введение сексологии в школьную программу станет правильным решением, если идея будет грамотно реализована. При этом психолог утверждает, что изучать сексологию дети должны, начиная с младших классов.

Инна Паустовская: «Вводить этот предмет, как бы странно это ни звучало, нужно в раннем возрасте, когда детей только знакомят со сферой взаимоотношений мужчины и женщины. Потому что если вводить его в старших классах, когда дети уже имеют свое представление, они будут опошлять и смеяться над тем, что рассказывает педагог. Поэтому сексология должна вводиться с младших классов. Есть обучающая литература для самых маленьких о том, как ребенок появляется на свет. И если это будет грамотно преподноситься с раннего возраста и вестись в течение взросления, то, безусловно, это хорошая идея».

Эксперт уверена, что необходимость полового воспитания в школе продиктована еще и тем, что многие родители не умеют разговаривать с детьми на эту тему, а информация, которую школьники находят сами, часто неверна и некорректна. Поэтому, утверждает Паустовская, она должна преподноситься ребенку профессионально и грамотно.

Ранее, в марте 2016 года за введение курса полового воспитания в старших классах высказывались депутаты Московской областной думы. Они настаивали на том, что такой курс поможет в формировании правильного репродуктивного поведения несовершеннолетних.

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