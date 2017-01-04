Число пострадавших при аварии поезда в Бруклине возросло до 76 человек

Число пострадавших при аварии пригородного пассажирского поезда в Бруклине возросло до 76 человек.в своем Twitter пожарная служба Нью-Йорка. При этом отмечается, что жизни раненых ничто не угрожает.
76 non life-threatening injuries reported at scene of LIRR train derailment, Atlantic Terminal Brooklyn pic.twitter.com/rFcimgfK2C— FDNY (@FDNY) 4 января 2017 г.
Пассажирский поезд, в котором находились около 600 человек, сошел с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда около 8 утра по местному времени. По всей видимости, ЧП произошло из-за того, что поезд на небольшой скорости задел платформу.
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