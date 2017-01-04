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  • 04.01, 18:36
Число пострадавших при аварии поезда в Бруклине возросло до 76 человек. аварии на транспорте, поезда, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Число пострадавших при аварии поезда в Бруклине возросло до 76 человек

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Число пострадавших при аварии поезда в Бруклине возросло до 76 человек

Число пострадавших при аварии поезда в Бруклине возросло до 76 человек

Число пострадавших при аварии поезда в Бруклине возросло до 76 человек
  • Фото: @globalissuesweb /twitter.com

    • Число пострадавших при аварии пригородного пассажирского поезда в Бруклине возросло до 76 человек.

    Такие цифры приводит в своем Twitter пожарная служба Нью-Йорка. При этом отмечается, что жизни раненых ничто не угрожает.



    Пассажирский поезд, в котором находились около 600 человек, сошел с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда около 8 утра по местному времени. По всей видимости, ЧП произошло из-за того, что поезд на небольшой скорости задел платформу.

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