Ребенок умер от голода и жажды после смерти родителей-наркоманов

В латвийском городе Добеле девятимесячный ребенок скончался от голода и жажды после того, как его родители умерли от передозировки наркотиками.РИА Новости со ссылкой на руководителя Государственной полиции страны Интс Кюзис.
По его словам, мужчина и женщина, скорее всего, скончались еще 27 декабря от передозировки наркотиками, а ребенок умер спустя несколько дней от голода и жажды.
Также сообщается, что в квартире находились еще трое детей, которых госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего ведется расследование.
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