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  • 04.01, 18:36

Ребенок умер от голода и жажды после смерти родителей-наркоманов

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Ребенок умер от голода и жажды после смерти родителей-наркоманов

Ребенок умер от голода и жажды после смерти <nobr>родителей-наркоманов</nobr>

В латвийском городе Добеле девятимесячный ребенок скончался от голода и жажды после того, как его родители умерли от передозировки наркотиками.

Тела мужчины, женщины и ребенка были обнаружены полицейскими, приехавшими с проверкой после тревожного звонка матери погибшей. По телефону женщина сообщила, что несколько дней не может дозвониться до дочери, передаетРИА Новости со ссылкой на руководителя Государственной полиции страны Интс Кюзис.

По его словам, мужчина и женщина, скорее всего, скончались еще 27 декабря от передозировки наркотиками, а ребенок умер спустя несколько дней от голода и жажды.

Также сообщается, что в квартире находились еще трое детей, которых госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего ведется расследование.

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