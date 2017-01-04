Исполнитель теракта в Стамбуле забыл в ночном клубе куртку с деньгами

Как сообщают турецкие СМИ, стамбульский террорист совершил одну ключевую ошибку: забыл все наличные деньги при бегстве с места преступления.Daily Mail cо ссылкой на турецкие СМИ пишет сегодня, что после стрельбы в клубе преступник снял куртку, в кармане которой остались 500 турецких лир (140 долларов). Преступник, судя по всему, хорошо знал ночной клуб, поэтому сумел уйти до или во время штурма спецназа.
Скрываясь с места происшествия, террорист взял такси до уйгурского ресторана в районе Зейтинбурну, в который он зашел, чтобы занять денег и расплатиться за проезд. Во время поездки на такси подозреваемый также попросил у водителя мобильный телефон, чтобы сделать звонок. Однако по данным полиции, номер телефона, по которому он звонил, был отключен уже несколько месяцев и, вероятно, был использован, как ложный след, передает РИА Новости.
Haberturk. Издание сообщало, что подозреваемый въехал в Турцию со своей семьей по поддельным документам. Позже поступала информация, что члены семьи предполагаемого преступника задержаны. Сегодня глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что власти установили личность преступника.
поиски нападавшего продолжаются. В сети есть селфи-видео предполагаемого террориста, он снимает сам себя рядом с местом преступления. На мужчине надет черный пуховик с капюшоном.
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