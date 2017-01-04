Многоэтажку в Сумах взорвал психически больной мужчина

Как сообщает украинская полиция, многоэтажный дом умышленно подорвал
59-летний местный житель, состоящий на постоянном учете у психиатра. Он поссорился с женой.
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Прогремел взрыв. Погибла проживавшая этажом ниже 64-летняя пенсионерка, еще 10 человек пострадали. Двое были спасены из-под завалов, передает «Интерфакс».
Сам хозяин квартиры, устроивший взрыв, сейчас находится в реанимации. У него травмы головы и обожжено около 20% поверхности тела.
ЧП в Сумах произошло 3 января вечером на 7 этаже в 10-этажного дома по улице Металлургов. Разрушено пять квартир, с 5-го по 8-й этажи в доме выбило окна, эвакуировали 432 жителя. Временное жилье сейчас необходимо 101 человеку.
Идет расследование. Правоохранители организовали охрану дома, чтобы защитить квартиры от мародерства. Развернут передвижной пункт обогрева.
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