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  • 04.01, 17:05
Многоэтажку в Сумах взорвал психически больной мужчина. взрывы газа, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Многоэтажку в Сумах взорвал психически больной мужчина

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Многоэтажку в Сумах взорвал психически больной мужчина

Многоэтажку в Сумах взорвал психически больной мужчина

Многоэтажку в Сумах взорвал психически больной мужчина
  • Фото: like.sumy.ua

    • Как сообщает украинская полиция, многоэтажный дом умышленно подорвал 59-летний местный житель, состоящий на постоянном учете у психиатра. Он поссорился с женой.

    После семейной ссоры местный житель у себя в квартире на 7-м этаже открыл на кухне вентили, напустил в помещение газ и поджег сигарету, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области Украины.

    Прогремел взрыв. Погибла проживавшая этажом ниже 64-летняя пенсионерка, еще 10 человек пострадали. Двое были спасены из-под завалов, передает «Интерфакс».

    Сам хозяин квартиры, устроивший взрыв, сейчас находится в реанимации. У него травмы головы и обожжено около 20% поверхности тела.

    ЧП в Сумах произошло 3 января вечером на 7 этаже в 10-этажного дома по улице Металлургов. Разрушено пять квартир, с 5-го по 8-й этажи в доме выбило окна, эвакуировали 432 жителя. Временное жилье сейчас необходимо 101 человеку.

    Идет расследование. Правоохранители организовали охрану дома, чтобы защитить квартиры от мародерства. Развернут передвижной пункт обогрева.

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