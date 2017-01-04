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  • 04.01, 17:05
Голый водитель протаранил автобусную остановку в Витебске: видео. Белоруссия, ДТП, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Голый водитель протаранил автобусную остановку в Витебске: видео

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Голый водитель протаранил автобусную остановку в Витебске: видео

Голый водитель протаранил автобусную остановку в Витебске: видео

Голый водитель протаранил автобусную остановку в Витебске: видео

    Сцена задержания голого автомобилиста, который снес остановку общественного транспорта и попытался сбежать от сотрудников ГАИ, попала на видео.

    По словам очевидцев происшествия, 28-летний мужчина на автомобиле «Форд» на большой скорости врезался в остановку общественного транспорта на улице Зеленогурской в Витебске. К счастью, в этот момент на остановке никого не было.

    Когда на место происшествия прибыли правоохранители, водитель выскочил из автомобиля абсолютно голым и попытался от них скрыться, передает Telegraf.by. На кадрах видео, выложенного в Сеть, видно, что во время задержания обнаженный автомобилист пытается вырваться и сбежать от сотрудников ГАИ. Однако стражи порядка не дают ему это сделать и силой сажают в патрульный автомобиль. Позже одежда виновника аварии была обнаружена на улице.

    Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование. По факту ДТП проводится проверка.

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