Голый водитель протаранил автобусную остановку в Витебске: видео

Сцена задержания голого автомобилиста, который снес остановку общественного транспорта и попытался сбежать от сотрудников ГАИ, попала на видео.
Когда на место происшествия прибыли правоохранители, водитель выскочил из автомобиля абсолютно голым и попытался от них скрыться, передает Telegraf.by. На кадрах видео, выложенного в Сеть, видно, что во время задержания обнаженный автомобилист пытается вырваться и сбежать от сотрудников ГАИ. Однако стражи порядка не дают ему это сделать и силой сажают в патрульный автомобиль. Позже одежда виновника аварии была обнаружена на улице.
Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование. По факту ДТП проводится проверка.
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