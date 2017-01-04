В Москве за два дня выпадет 14 см снега

Синоптики предупреждают о сильных снегопадах в среду и четверг. Два дня в столице будет мести метель, а потом ударят крепкие морозы.РИА Новости в мэрии Москвы.
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «По прогнозу синоптиков, к вечеру в городе выпадет до 2 см, в ночь еще 8–9 см снега при температуре минус 7–8 градусов. Ожидаются метель и порывистый ветер до 17 м/с».
Сейчас Москву от снега чистят около 11 тысяч единиц спецтехники и порядка 42 тысяч рабочих.
В мэрии просят автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и правила парковки, не мешать проходам колонн снегоуборочной техники.
Метеорологи распространили сегодня штормовое предупреждение для столичного региона, к Рождеству в центре России ударят сильные морозы. МЧС просит граждан отказаться от дальних поездок на личном транспорте и долгих пеших прогулок.
Комментарии