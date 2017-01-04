#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Ментовские войны
Прямой эфир доступен только по ТВ до 19:00
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.01, 15:35

В Москве за два дня выпадет 14 см снега

комментировать

В Москве за два дня выпадет 14 см снега

В Москве за два дня выпадет 14 см снега

Синоптики предупреждают о сильных снегопадах в среду и четверг. Два дня в столице будет мести метель, а потом ударят крепкие морозы.

К вечеру четверга снежный покров в Москве достигнет 14 см, сообщили РИА Новости в мэрии Москвы.

Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «По прогнозу синоптиков, к вечеру в городе выпадет до 2 см, в ночь еще 8–9 см снега при температуре минус 7–8 градусов. Ожидаются метель и порывистый ветер до 17 м/с».

Сейчас Москву от снега чистят около 11 тысяч единиц спецтехники и порядка 42 тысяч рабочих.

В мэрии просят автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и правила парковки, не мешать проходам колонн снегоуборочной техники.

Метеорологи распространили сегодня штормовое предупреждение для столичного региона, к Рождеству в центре России ударят сильные морозы. МЧС просит граждан отказаться от дальних поездок на личном транспорте и долгих пеших прогулок.

Новости по теме

Осень-зима 2016–2017

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru