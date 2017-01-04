При поддержке ВКС России в Сирии уничтожено 35 тысяч боевиков

В Минобороны России сообщили, что в результате действий правительственной армии при поддержке ВКС РФ в Сирии уничтожены 35 тысяч боевиков, в том числе 204 полевых командира.

: «Ликвидировано 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе — 204 полевых командира».В Минобороны также отметили, что у боевиков изъято 448 танков и других боевых бронированных машин, а также 57 реактивных и 418 самодельных систем залпового огня, 410 минометов и более 28 тысяч единиц стрелкового оружия.: «Очищено и обезврежено 26 тысяч 853 взрывоопасных предметов на 1 тысяче 420 гектарах. В Сирию доставлено и переданы местному населению десятки тысяч тонн гуманитарной помощи, медикаментов и предметов первой необходимости».Кроме того, сообщается, что при поддержке ВКС РФ от боевиков освобождено 12 тысяч 360 квадратных километров территории Сирии и 499 населенных пунктов.Напомним, Россия начала военную операцию против террористов в Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе президента этой страны Башара Асада.