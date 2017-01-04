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  • 04.01, 15:34
Двухлетний мальчик спас придавленного комодом брата-близнеца: видео. близнецы, дети и подростки, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Двухлетний мальчик спас придавленного комодом брата-близнеца: видео

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Двухлетний мальчик спас придавленного комодом <nobr>брата-близнеца</nobr>: видео

Двухлетний мальчик спас придавленного комодом брата-близнеца: видео

Двухлетний мальчик спас придавленного комодом <nobr>брата-близнеца</nobr>: видео

    В США двухлетний малыш спас брата-близнеца, когда на того упал комод. Произошедшее попало на домашнюю камеру наблюдения.

    На кадрах видео видно, что мальчики находятся в комнате одни, причем один из них придавлен к полу упавшим комодом.

    В то время как попавший в западню ребенок плачет, его брат пытается сдвинуть или приподнять комод с разных сторон. После нескольких неудачных попыток ребенок замирает на месте и задумывается. А потом, видимо, догадавшись, как лучше подвинуть непослушную мебель, делает еще одну попытку и, отодвинув комод в сторону, освобождает брата.

    Видео выложили в сеть родители близнецов, чтобы предостеречь от подобных происшествий тех, у кого есть маленькие дети.

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