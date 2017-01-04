Двухлетний мальчик спас придавленного комодом брата-близнеца: видео

В США двухлетний малыш спас брата-близнеца , когда на того упал комод. Произошедшее попало на домашнюю камеру наблюдения.



На кадрах видео видно, что мальчики находятся в комнате одни, причем один из них придавлен к полу упавшим комодом.В то время как попавший в западню ребенок плачет, его брат пытается сдвинуть или приподнять комод с разных сторон. После нескольких неудачных попыток ребенок замирает на месте и задумывается. А потом, видимо, догадавшись, как лучше подвинуть непослушную мебель, делает еще одну попытку и, отодвинув комод в сторону, освобождает брата.Видео выложили в сеть родители близнецов, чтобы предостеречь от подобных происшествий тех, у кого есть маленькие дети.