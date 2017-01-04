#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Ментовские войны
Прямой эфир доступен только по ТВ до 19:00
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.01, 15:34

Facebook извинился за удаленный снимок сексуальной итальянской статуи

комментировать
Facebook извинился за удаленный снимок сексуальной итальянской статуи

Facebook извинился за удаленный снимок сексуальной итальянской статуи

Facebook извинился за удаленный снимок сексуальной итальянской статуи
  • Фото: thelocal.it

    • Компания Facebook извинилась за то, что из соцсети был удален снимок итальянской скульптуры Нептуна по причине его «чрезмерной сексуальности».

    Снимок обнаженного бога с трезубцем выложила писательница Элиза Барбари, которая хотела таким образом проиллюстрировать историю про фонтан в Болонье. Однако вскоре откровенное изображение со страницы писательницы было удалено.

    В ответ возмущенная Барбари обвинила Facebook в цензуре. «Как произведение искусства может быть предметом цензуры? Может, Facebook хочет, чтобы я одела статую?» — написала женщина на своей странице.

    После этого Facebook признал свою ошибку и извинился за удаление фотографии.

    Facebook: «Это изображение не нарушает нашу политику, и мы приносим свои извинения за ошибки».

    Добавим, что, согласно местным легендам, скульптор, работавший над статуей Нептуна, поспорил с католическим священником о допустимом размере мужских половых органов для статуи и специально сделал скульптуру столь вызывающей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru