Facebook извинился за удаленный снимок сексуальной итальянской статуи

Компания Facebook извинилась за то, что из соцсети был удален снимок итальянской скульптуры Нептуна по причине его «чрезмерной сексуальности».



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Италия

скульптура

Снимок обнаженного бога с трезубцем выложила писательница Элиза Барбари, которая хотела таким образом проиллюстрировать историю про фонтан в Болонье. Однако вскоре откровенное изображение со страницы писательницы было удалено.В ответ возмущенная Барбари обвинила Facebook в цензуре. «Как произведение искусства может быть предметом цензуры? Может, Facebook хочет, чтобы я одела статую?» — написала женщина на своей странице.После этого Facebook признал свою ошибку и извинился за удаление фотографии.: «Это изображение не нарушает нашу политику, и мы приносим свои извинения за ошибки».Добавим, что, согласно местным легендам, скульптор, работавший над статуей Нептуна, поспорил с католическим священником о допустимом размере мужских половых органов для статуи и специально сделал скульптуру столь вызывающей.