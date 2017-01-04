Гражданин Киргизии рассказал о пережитом шоке после обвинений СМИ в теракте

Гражданин Киргизии Яхье Машрапов, которого обвиняли в причастности к теракту в Стамбуле, подавать в суд на турецкие СМИ не будет, но требует от журналистов опровержений.
О том, что журналисты демонстрируют его паспорт и называют его террористом, Машрапов узнал от изумленных друзей.
Яхье Машрапов: «Они увидели фото моего паспорта в Интернете и позвонили мне в недоумении. Ведь в день теракта мы сидели за одним праздничным столом и ели плов».
Бизнесмен рассказал корреспонденту «Интерфакса» подробности его задержания и допроса.
Яхье Машрапов: «Турецкие СМИ распространили фото моего паспорта и пишут, что я причастен к теракту, как так можно голословно говорить и писать! Турецкая полиция меня же допрашивала и убедилась, что я ни к какому теракту не причастен. Отпраздновав с родными и друзьями Новый год, 1 января я вновь вылетел в Стамбул, закупив товар, обратно прилетел 3 января. 3 января, когда я сел на самолет, ко мне в салоне подошли двое и попросили выйти вместе с паспортом. Когда я вышел из самолета, увидел около 20 человек, среди них были и полицейские, и люди в гражданском. Они проверяли мой паспорт, допросили, сфотографировали меня и мой паспорт. Затем извинились и сказали, что ошиблись, посадили обратно в самолет, после чего мы вылетели из Стамбула в Бишкек с опозданием на один час».
открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек, в том числе россиянка. Еще почти 70 человек получили ранения. У полиции есть фоторобот предполагаемого убийцы, также имеется несколько видеозаписей, в том числе селфи-видео мужчины, похожего на террориста.
полиции известна личность стрелявшего. Кроме того за минувшие сутки правоохранители задержали пятерых боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). Также СМИ сообщают, что по подозрению к причастности к теракту задержаны от 23 до 40 человек.
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