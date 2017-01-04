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  • 04.01, 15:34

СБУ попросила МИД Украины закрыть Ле Пен въезд в страну

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СБУ попросила МИД Украины закрыть Ле Пен въезд в страну

СБУ попросила МИД Украины закрыть Ле Пен въезд в страну

Служба безопасности Украины (СБУ) направила в МИД страны письмо с запросом запретить въезд кандидату в президенты Франции, лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук выразил уверенность, что инициатива его ведомства будет поддержана и Марин Ле Пен запретят въезд на Украину, передает сайт телеканала «112 Украина».

Ткачук также посетовал, что это уже не первый случай, когда иностранные политики позволяют высказывания, которые «противоречат интересам» Украины.

Напомним, накануне Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не видит оснований ставить под сомнение воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Тогда же в СБУ пообещали объявить французского политика персоной нон грата. Сегодня же в украинском МИД назвали высказывания Ле Пен проявлением «неуважения к суверенитету и территориальной целостности Украины» и пригрозили последствиями.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года, после киевского госпереворота. На полуострове был проведен референдум, в ходе которого более 95% жителей высказались за вхождение в состав России. Тем не менее Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. В Москве не раз подчеркивали, что голосование было проведено в полном соответствии с международным правом и вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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