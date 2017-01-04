Пихлер призвал отстранить россиян от Олимпиады-2018

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить российскую команду от участия в зимней Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году.допинговых обвинений в адрес российских спортсменов от соревнований были отстранены биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина, которая недавно объявила о завершении карьеры.
германские СМИ, если обвинения подтвердятся, то россиянам нужно «предоставить олимпийскую паузу и исключить». При этом он не видит проблемы в том, что пострадают и невиновные спортсмены. В этом случае, говорит Пихлер, у России «будет время подумать».
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