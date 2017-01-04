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  • 04.01, 14:03

Пихлер призвал отстранить россиян от Олимпиады-2018

5 комментариев
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
Пихлер призвал отстранить россиян от <nobr>Олимпиады-2018</nobr>

Пихлер призвал отстранить россиян от Олимпиады-2018

Пихлер призвал отстранить россиян от <nobr>Олимпиады-2018</nobr>
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить российскую команду от участия в зимней Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году.

    Поводом для такого заявления стала вторая часть доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. После прозвучавших в документе допинговых обвинений в адрес российских спортсменов от соревнований были отстранены биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина, которая недавно объявила о завершении карьеры.

    По словам Пихлера, которого цитируют германские СМИ, если обвинения подтвердятся, то россиянам нужно «предоставить олимпийскую паузу и исключить». При этом он не видит проблемы в том, что пострадают и невиновные спортсмены. В этом случае, говорит Пихлер, у России «будет время подумать».

    Пихлер был тренером российской женской сборной по биатлону с 2011 по 2013 годы, а сейчас работает со сборной Швеции.

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