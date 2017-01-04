Под Иркутском при пожаре в многоэтажке погибли две женщины и ребенок

Пожар в многоэтажном доме в городе
сайте ГУ МЧС России по Иркутской области. По информации МЧС, до приезда спасателей глава семьи вынес из квартиры 12-летнего сына и мать. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили в квартире еще одну супругу мужчины без признаков жизни.
Усть-Илимске Иркутской унес жизни троих человек, в том числе ребенка.
Из сообщения МЧС: «До приезда медиков женщины 1940 и 1976 года рождения погибли от отравления угарным газом. Ребенок был передан бригаде скорой помощи в тяжелом состоянии. Позже в больнице, не приходя в сознание, он умер».
По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, так как очаг возгорания находился возле дивана, рядом с которым отсутствовали бытовые и нагревательные приборы.
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