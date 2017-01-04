В московских аэропортах из-за снегопада отменены десятки рейсов

Более 20 рейсов отменены в аэропортах Москвы
Яндекс. Расписания», а аэропорту Домодедово задержаны 11 рейсов задержано, 9 отменены, в Шереметьево также задержаны 11 рейсов и еще 11 отменены. И только в аэропорту Внуково все рейсы пока выполняются по расписанию.
из-за сложных погодных условий.
Добавим, что задержка рейсов связана с погодными условиями в московском регионе. Так, начавшийся в Москве 4 января снегопад с метелью, по данным синоптиков, значительно усилится к вечеру. Как ожидается, в городе выпадет до 2 см снега, а затем еще 8–9 см ночью.
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