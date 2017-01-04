#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Лесник
Лесник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.01, 14:03

В московских аэропортах из-за снегопада отменены десятки рейсов

комментировать

В московских аэропортах из-за снегопада отменены десятки рейсов

В московских аэропортах <nobr>из-за</nobr> снегопада отменены десятки рейсов

Более 20 рейсов отменены в аэропортах Москвы из-за сложных погодных условий.

Как сообщает интернет-ресурс «Яндекс. Расписания», а аэропорту Домодедово задержаны 11 рейсов задержано, 9 отменены, в Шереметьево также задержаны 11 рейсов и еще 11 отменены. И только в аэропорту Внуково все рейсы пока выполняются по расписанию.

Добавим, что задержка рейсов связана с погодными условиями в московском регионе. Так, начавшийся в Москве 4 января снегопад с метелью, по данным синоптиков, значительно усилится к вечеру. Как ожидается, в городе выпадет до 2 см снега, а затем еще 8–9 см ночью.

Новости по теме

Осень-зима 2016–2017

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru