#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Лесник
Лесник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.01, 14:03
Спасатели эвакуировали 120 замерзающих человек с трассы под Оренбургом. Москва, Оренбургская область, морозы, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Спасатели эвакуировали 120 замерзающих человек с трассы под Оренбургом

комментировать
Спасатели эвакуировали 120 замерзающих человек с трассы под Оренбургом

Спасатели эвакуировали 120 замерзающих человек с трассы под Оренбургом

Спасатели эвакуировали 120 замерзающих человек с трассы под Оренбургом
  • Фото: orskvk /vk.com

    • Более 120 водителям и пассажирам автомобилей, застрявших на трассах Оренбургской области из-за метели и снежных заносов, пришлось ночевать в мобильных пунктах обогрева МЧС.

    Накануне спасатели из-за сильнейшего снегопада ограничили движение на трассе Оренбург — Орск — Шильда, которая граничит с Челябинской областью. Эвакуировать пришлось более сотни человек, среди которых находились 17 детей.

    Представитель МЧС: «В мобильных пунктах обогрева на трассах и пунктах временного размещения ночь провели 122 человека, 17 из них — это дети. Мониторинг дорог, на случай, где могут быть застрявшие путники, проводят четыре оперативные группы. В настоящее время закрытый участок дороги остается ограниченным».

    Спасатели рекомендуют жителям отказаться от дальних поездок на автомобилях до стабилизации погодных условий, сообщает РИА Новости.

    Зимой 2016-го магистрали в Оренбургской области тоже неоднократно перекрывали из-за непогоды. Почти ровно год назад, в снежных заторах в районе села Кидрясово оказались десятки машин с людьми, один человек, сошедший с трассы и потерявший ориентиры, погиб, более десятка попали в больницы.

    А в столичном регионе метеорологи распространили сегодня штормовое предупреждение. На Москву надвигаются суровые морозы: на Рождество ожидается до минус 30. В связи с заморозками, в местах массовых праздничных гуляний в столице, в том числе на ВДНХ и в Парке Горького, МЧС развернуло полевые кухни с горячей кашей и чаем. В усиленном режиме начали работать службы московского метро.

    Новости по теме

    Осень-зима 2016–2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru