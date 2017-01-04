Спасатели эвакуировали 120 замерзающих человек с трассы под Оренбургом

Более 120 водителям и пассажирам автомобилей, застрявших на трассах Оренбургской области
из-за метели и снежных заносов, пришлось ночевать в мобильных пунктах обогрева МЧС.
Представитель МЧС: «В мобильных пунктах обогрева на трассах и пунктах временного размещения ночь провели 122 человека, 17 из них — это дети. Мониторинг дорог, на случай, где могут быть застрявшие путники, проводят четыре оперативные группы. В настоящее время закрытый участок дороги остается ограниченным».
Спасатели рекомендуют жителям отказаться от дальних поездок на автомобилях до стабилизации погодных условий, сообщает РИА Новости.
Зимой 2016-го магистрали в Оренбургской области тоже неоднократно перекрывали из-за непогоды. Почти ровно год назад, в снежных заторах в районе села Кидрясово оказались десятки машин с людьми, один человек, сошедший с трассы и потерявший ориентиры, погиб, более десятка попали в больницы.
А в столичном регионе метеорологи распространили сегодня штормовое предупреждение. На Москву надвигаются суровые морозы: на Рождество ожидается до минус 30. В связи с заморозками, в местах массовых праздничных гуляний в столице, в том числе на ВДНХ и в Парке Горького, МЧС развернуло полевые кухни с горячей кашей и чаем. В усиленном режиме начали работать службы московского метро.
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