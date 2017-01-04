Ученые выяснили, как быстро погибнет человечество в случае нашествия зомби

Если на Земле случится
Journal of Physics Special Topics. Исследователи попытались просчитать, сколько времени потребуется зомби-эпидемии для того, чтобы полностью уничтожить человечество или сократить его до уровня, при котором люди вымрут сами по себе.
зомби-апокалипсис, то уже на сотый день после начала эпидемии численность людей сократится до 100–200 человек, то есть уменьшится до значений, при которых повторное заселение планеты будет почти невозможным.
Для этого ученые рассмотрели два фактора — вероятность и скорость распостранения инфекции, а также продолжительность жизни самих зомби. Согласно расчетам, даже при наличии всего одного зараженного человека в густо населенной местности масштабная эпидемия вспыхнет примерно на 20-й день после его заражения. Через 100 дней, считают исследователи, на планете останется всего 181 человек и примерно 190 миллионов зомби. При этом сообщается, что в исследовании не учитывается возможность уничтожения зомби человеком. По мнению авторов, при ее наличии у человечества, возможно, будет больше шансов выжить, передает РИА Новости.
Интерес исследователей к зомби-апокалипсису, фантастическому сценарию конца света, при котором человечество вымирает из-за стремительно распространяющегося вируса, объясняется тем, что таким образом медики надеются просчитать последствия вспышек пока неизлечимых и смертельно опасных болезней, а также отыскать пути их сдерживания.
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