«Лайкнувшая» порнофото еврокоммисар Крецу сообщила о взломе Twitter

Неизвестные хакеры взломали аккаунт в Twitter еврокомиссара по региональной политике румынки Корины Крецу, сообщают западные СМИ.Politico, Корина Крецу уже принесла подписчикам извинения за записи и «лайки», которые могли появиться на ее странице после взлома аккаунта в Twitter.
Представитель Еврокомисии: «Команда еврокомиссара уже принимает необходимые меры, чтобы обезопасить аккаунт».
Сообщается, что взлом обнаружили после того, как еврокоммисар якобы «лайкнула» фотографии порнографического содержания.
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