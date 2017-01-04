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  • 04.01, 12:32

«Лайкнувшая» порнофото еврокоммисар Крецу сообщила о взломе Twitter

1 комментарий

«Лайкнувшая» порнофото еврокоммисар Крецу сообщила о взломе Twitter

«Лайкнувшая» порнофото еврокоммисар Крецу сообщила о взломе Twitter

Неизвестные хакеры взломали аккаунт в Twitter еврокомиссара по региональной политике румынки Корины Крецу, сообщают западные СМИ.

По данным газеты Politico, Корина Крецу уже принесла подписчикам извинения за записи и «лайки», которые могли появиться на ее странице после взлома аккаунта в Twitter.

Представитель Еврокомисии: «Команда еврокомиссара уже принимает необходимые меры, чтобы обезопасить аккаунт».

Сообщается, что взлом обнаружили после того, как еврокоммисар якобы «лайкнула» фотографии порнографического содержания.

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