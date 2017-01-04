Взрыв произошел в десятиэтажном доме в украинских Сумах

Погиб один человек — женщина 1952 года рождения, два человека спасены
из-под завалов, передает госслужба Украины по ЧС.
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В результате ЧП разрушено перекрытие между шестым и седьмым, а также седьмым и восьмым этажами, в двух квартирах разрушены межкомнатные перегородки и стены, с пятого по восьмой этажи в доме выбило окна. Всего повреждены пять квартир.
Госслужба Украины по ЧС: «Погиб один человек — женщина, 1952 года рождения, два человека спасены из-под завалов. За медицинской помощью обратились 10 человек (трое детей, семь взрослых), восемь из которых после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались. В лечебные заведения госпитализированы два человека».
Дом, где в общей сложности проживают 432 человека, эвакуирован. Властям предстоит предоставить временное жилье 101 человеку. Половина из них отказались от помощи, люди готовы на время переехать к родственникам, передает РИА Новости.
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