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  • 04.01, 12:32
Взрыв произошел в десятиэтажном доме в украинских Сумах. Украина, взрывы газа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Взрыв произошел в десятиэтажном доме в украинских Сумах

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Взрыв произошел в десятиэтажном доме в украинских Сумах

Взрыв произошел в десятиэтажном доме в украинских Сумах

    Погиб один человек — женщина 1952 года рождения, два человека спасены из-под завалов, передает госслужба Украины по ЧС.

    ЧП произошло в украинском городе Сумы в десятиэтажном доме. По предварительным данным, взорвался бытовой газ в квартире на 7-м этаже.

    В результате ЧП разрушено перекрытие между шестым и седьмым, а также седьмым и восьмым этажами, в двух квартирах разрушены межкомнатные перегородки и стены, с пятого по восьмой этажи в доме выбило окна. Всего повреждены пять квартир.

    Госслужба Украины по ЧС: «Погиб один человек — женщина, 1952 года рождения, два человека спасены из-под завалов. За медицинской помощью обратились 10 человек (трое детей, семь взрослых), восемь из которых после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались. В лечебные заведения госпитализированы два человека».

    Дом, где в общей сложности проживают 432 человека, эвакуирован. Властям предстоит предоставить временное жилье 101 человеку. Половина из них отказались от помощи, люди готовы на время переехать к родственникам, передает РИА Новости.

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