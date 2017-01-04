Полиция Турции задержала 5 боевиков ИГ по делу о теракте в Стамбуле

Полиция Турции задержала пятерых боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе Стамбула, передает агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ.Hurriyet, среди подозреваемых есть иностранцы.
Полицейская операция проводится в городе Измире.
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения. Исполнитель теракта до сих пор не найден. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ (запрещена в РФ).
известна личность террориста. Ранее в сети появилось видео, где подозреваемый снимает сам себя рядом с местом, где произойдет трагедия.
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