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  • 04.01, 12:32

WikiLeaks предложил награду в 20 тысяч долларов за данные о пропаже документов Белого дома

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WikiLeaks предложил награду в 20 тысяч долларов за данные о пропаже документов Белого дома

WikiLeaks предложил награду в 20 тысяч долларов за данные о пропаже документов Белого дома

Сайт WikiLeaks в Twitter объявил вознаграждение в 20 тысяч долларов за информацию о пропаже важных документов в администрации президента Барака Обамы.

WikiLeaks: «Мы предлагаем вознаграждение 20 тысяч долларов за информацию, которая приведет к раскрытию или аресту любого агента администрации Обамы, уничтожающего важные записи».




Также WikiLeaks опубликовал внутреннее письмо из Национального архива США от 2009 года, в котором указывается, что пропал жесткий диск на два терабайта с электронной информацией аппарата Клинтон. Там указана конфиденциальная информация о ряде сотрудников Белого дома.

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