WikiLeaks предложил награду в 20 тысяч долларов за данные о пропаже документов Белого дома

Сайт WikiLeaks в Twitter объявил вознаграждение в 20 тысяч долларов за информацию о пропаже важных документов в администрации президента Барака Обамы.

We are issuing a US$20,000 reward for information leading to the arrest or exposure of any Obama admin agent destroying significant records. pic.twitter.com/kRRP246uGo — WikiLeaks (@wikileaks) 4 января 2017 г.

: «Мы предлагаем вознаграждение 20 тысяч долларов за информацию, которая приведет к раскрытию или аресту любого агента администрации Обамы, уничтожающего важные записи».Также WikiLeaks опубликовал внутреннее письмо из Национального архива США от 2009 года, в котором указывается, что пропал жесткий диск на два терабайта с электронной информацией аппарата Клинтон. Там указана конфиденциальная информация о ряде сотрудников Белого дома.