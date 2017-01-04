Установлена личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле

Полиции известна личность совершившего теракт в ночном клубе в Стамбуле, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Ранее сообщалось, что турецкая полиция задержала в Измире еще пятерых подозреваемых в причастности к организации теракта в клубе Reina в Стамбуле, произошедшем в новогоднюю ночь, сообщает ТАСС
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Кроме того, накануне турецкая полиция задержала в аэропорте Стамбула двоих подозреваемых. Один впоследствии был отпущен с извинениями.
Сообщалось, что подозреваемый террорист является гражданином Киргизии или Узбекистана.
В ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на ночной клуб на берегу Босфорского залива. Жертвами стали 39 человек, 16 из них — иностранцы, в том числе одна россиянка. Пострадали около 60 человек. Ответственность за данную вылазку взяли на себя экстремисты ИГ.
В сети появилось два видео подозреваемого. На одном он делает селфи-видео прямо рядом с местом преступления, на другом его снимает камера видеонаблюдения: мужчина, судя по всему, меняет валюту. Эксперты утверждают, что террорист является профессиональным убийцей, прошедшим боевую подготовку. Во время нападения террорист бросил в клубе светошумовую гранату, потом открыл огонь на поражение. В кабине диджея было найдено от 120 до 180 пуль. Боевик хорошо знал все тайные выходы из клуба Reina и успел покинуть место нападения до или во время штурма. Он уехал на такси, вышел в районе Куручешме и заявил водителю, что у него нет денег. Попросил у водителя телефон, чтобы позвонить, и говорил с кем-то по-турецки.
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