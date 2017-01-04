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  • 04.01, 11:01

В МИД РФ выступают за восстановление нормальных отношений с НАТО

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В МИД РФ выступают за восстановление нормальных отношений с НАТО

В МИД РФ выступают за восстановление нормальных отношений с НАТО

В Москве не считают НАТО анахронизмом и заявляют о необходимости восстановить с альянсом былые отношения.

Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ ответил на вопрос «Интерфакса», считают ли в Москве НАТО реликтом и анахронизмом «холодной» войны.

Андрей Келин, директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ: «Какой анахронизм? Многим странам состоять в НАТО просто выгодно, выгодно экономически, политически, потому что не нужно строить самостоятельную внешнюю политику, достаточно присоединиться к общей».

Келин отметил, что НАТО — «это реальность, это военный фактор, и поэтому одними заклинаниями здесь не обойдешься». Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что «с НАТО надо выстраивать нормальные отношения и возобновить то, что было».

Андрей Келин: «Нет необходимости создавать оборону по всему периметру страны. Допустим, той же Бельгии не нужно иметь самостоятельные военно-морские силы, авиацию, ПВО. Речь идет о разделении труда, что гораздо дешевле. Одна страна содержит, скажем, два фрегата и четыре истребителя. А соседняя выполняет другие боевые задачи».

Келин считает, что невозможно убедить страны-члены в том, что «из НАТО надо выходить, что это анахронизм, потому что чисто рациональные резоны перевешивают: дешевле состоять в военном союзе, чем самостоятельно строить оборону по всему азимуту».

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