Полиция Индии расследует массовую попытку изнасилования в Новый год

Массовые случаи сексуальных домогательств и попыток изнасилования произошли в новогоднюю ночь в столице индийских технологий Бангалоре в Индии.India Today, в новогоднюю ночь в центре города Бангалор, который считается символом современной Индии, на центральной площади собрались около 60 тысяч человек. Порядок обеспечивали 1,5 тысячи полицейских.
Игнорируя стражей правопорядка, толпы пьяных молодых людей назойливо приставали к женщинам, оскорбляли и унижали их. Многие заплаканные девушки просили полицейских защитить их, указывали на преступников, пишет издание.
В городские экстренные службы поступил 471 звонок с информацией о попытках изнасилования. По данным индийских СМИ, в большинстве случаев правоохранители игнорировали заявления женщин и никого не задерживали. И только под давлением возмущенной общественности спустя несколько дней в полиции все-таки объявили о начале официального расследования.
Местные СМИ уже сравнили бангалорские события со случившимся в германском Кельне в канун 2016 года, сообщает ТАСС. Тогда немецкая полиция зарегистрировала более тысячи случаев нападений на женщин. Как выяснилось позже, правонарушения — изнасилования, сексуальные домогательства и ограбления — совершали в основном выходцы из Северной Африки.
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