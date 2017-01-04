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  • 04.01, 09:30
Художник из Британии рисует миниатюры на новых пластиковых деньгах. Великобритания, живопись и художники, искусство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Художник из Британии рисует миниатюры на новых пластиковых деньгах

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Художник из Британии рисует миниатюры на новых пластиковых деньгах

Художник из Британии рисует миниатюры на новых пластиковых деньгах

    Великобритания стоит на пороге современной «золотой лихорадки». Только искать англичанам придется не драгоценные металлы, а современные пластиковые банкноты в пять фунтов. Некоторые из них теперь стоят намного больше: их разрисовал английский художник-миниатюрист Грэм Шорт.

    Корреспондент НТВ Лиза Герсон расскажет, как найти современное искусство.

    Пятифунтовые пластиковые банкноты были пущены в оборот в Британии четыре месяца назад. Временем они еще не испытаны, а людьми вполне. Их пытались жечь, печь, давить, топить, проверяя на крепость. А английский художник-миниатюрист Грэм Шорт решил их разрисовать. Никакого вандализма — искусство, одобренное самим банком Англии.

    Грэм обработал пять купюр и пустил их по миру. Кто-то в ночь перед Рождеством или после него вместе со сдачей возьмет банкноту с микроскопическим изображением писательницы Джейн Остин. Ее можно выставить на аукцион за 20 тысяч. Или оставить себе как произведение искусства.

    Грэм Шорт работает ночами в провинциальном городе Кельсо, где после шести вечера ни одна машина не проедет мимо, тряся стены и пол.

    Грэм Шорт, художник: «Я надеваю стетоскоп — ничего высокотехнологичного. Я прижимаю его к груди, приклеиваю скотчем и слушаю биение своего сердца. Ночью я принимаю таблетки: калий, магнезию, бета-блокаторы, которые замедляют сердцебиение до 20 сокращений в минуту. И гравирую в перерывах между ударами».

    Даже удар сердца может дернуть его руку. Английский мастер бросает вызов лесковскому Левше. На острие лезвия бритвы он написал «Нет ничего невозможного» и молитву «Отче наш» на русском языке выгравировал всю целиком на золотом гвоздике.

    Грэм Шорт: «Каждые пару месяцев мне в веки вкалывают ботокс, и поэтому мои глаза абсолютно неподвижны».

    Он — единственный художник в Британии, который делает тиснение с инициалами и вензелями Виндзоров на бумаге, поставляемой в Букингемский дворец. Теперь он решил сделать британцам королевский подарок. Причем самым бедным. Пятифунтовые купюры с гравировкой он потратил в деревенских пабах и дешевых забегаловках, надеясь, что и найдут их там, а не в лондонском отеле Ritz. Подробнее — в репортаже НТВ.

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