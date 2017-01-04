Художник из Британии рисует миниатюры на новых пластиковых деньгах

Великобритания стоит на пороге современной «золотой лихорадки». Только искать англичанам придется не драгоценные металлы, а современные пластиковые банкноты в пять фунтов. Некоторые из них теперь стоят намного больше: их разрисовал английский художник-миниатюрист Грэм Шорт.

расскажет, как найти современное искусство.Пятифунтовые пластиковые банкноты были пущены в оборот в Британии четыре месяца назад. Временем они еще не испытаны, а людьми вполне. Их пытались жечь, печь, давить, топить, проверяя на крепость. А английский художник-миниатюрист Грэм Шорт решил их разрисовать. Никакого вандализма — искусство, одобренное самим банком Англии.Грэм обработал пять купюр и пустил их по миру. Кто-то в ночь перед Рождеством или после него вместе со сдачей возьмет банкноту с микроскопическим изображением писательницы Джейн Остин. Ее можно выставить на аукцион за 20 тысяч. Или оставить себе как произведение искусства.Грэм Шорт работает ночами в провинциальном городе Кельсо, где после шести вечера ни одна машина не проедет мимо, тряся стены и пол.Грэм Шорт, художник: «Я надеваю стетоскоп — ничего высокотехнологичного. Я прижимаю его к груди, приклеиваю скотчем и слушаю биение своего сердца. Ночью я принимаю таблетки: калий, магнезию, бета-блокаторы, которые замедляют сердцебиение до 20 сокращений в минуту. И гравирую в перерывах между ударами».Даже удар сердца может дернуть его руку. Английский мастер бросает вызов лесковскому Левше. На острие лезвия бритвы он написал «Нет ничего невозможного» и молитву «Отче наш» на русском языке выгравировал всю целиком на золотом гвоздике.Грэм Шорт: «Каждые пару месяцев мне в веки вкалывают ботокс, и поэтому мои глаза абсолютно неподвижны».Он — единственный художник в Британии, который делает тиснение с инициалами и вензелями Виндзоров на бумаге, поставляемой в Букингемский дворец. Теперь он решил сделать британцам королевский подарок. Причем самым бедным. Пятифунтовые купюры с гравировкой он потратил в деревенских пабах и дешевых забегаловках, надеясь, что и найдут их там, а не в лондонском отеле Ritz. Подробнее — в репортаже НТВ.