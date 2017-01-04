В Калининграде открыли «детский сад» для бабушек и дедушек

В необычный детский сад по утрам приводят не дошкольников, а бабушек. Прогулки, обед и тихий час — все по расписанию. Но самое ценное, конечно, общение — именно его пенсионерам и не хватает.
Клавдии Сергеевне за 90, ее подруга Тамара Анатольевна чуть помладше. Каждый день пенсионерок расписан по минутам. Утро начинается с зарядки, если погода позволяет, обязательно на свежем воздухе. Сегодня по программе — скандинавская ходьба со специальными палками. Этот уже довольно популярный вид спорта для людей в возрасте особенно полезен. Такие занятия, уверяют медики, укрепляют сердечно-сосудистую систему, сжигают лишние калории и поднимают настроение.
«Детский сад» для пожилых людей — так сами подопечные называют недавно открывшееся в Калининграде отделение дневного пребывания для пенсионеров и инвалидов. Бабушек и дедушек утром привозят родственники, забирают домой ближе к вечеру. Целый день с ними занимаются специалисты. Можно поиграть, погулять и научиться чему-то новому — почти также, как у малышей-дошкольников.
Анжелика Майстер, министр социальной политики Калининградской области: «Пожилые люди зачастую нуждаются в помощи, их не всегда можно оставить одних. Это выход для тех людей, кто не хочет отдавать родственника в стационар. Дом временного пребывания станет для них решением проблемы».
Это не дом престарелых или интернат в привычном понимании. Скорее, клуб по интересам: компьютерные курсы, вязание крючком, вышивка, ароматерапия, йога и лекции психологов. Каждый может выбрать занятие по душе. Подробнее — в репортаже НТВ.
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