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  • 04.01, 09:30
В Калининграде открыли «детский сад» для бабушек и дедушек. Калининградская область, пенсионеры, социальное обеспечение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Калининграде открыли «детский сад» для бабушек и дедушек

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В Калининграде открыли «детский сад» для бабушек и дедушек

В Калининграде открыли «детский сад» для бабушек и дедушек

В Калининграде открыли «детский сад» для бабушек и дедушек

    В необычный детский сад по утрам приводят не дошкольников, а бабушек. Прогулки, обед и тихий час — все по расписанию. Но самое ценное, конечно, общение — именно его пенсионерам и не хватает.

    А еще — увлекательные занятия, например, йога или компьютерные игры, об этом раньше можно было только мечтать. Корреспондент НТВ Вероника Николаева узнала секрет второй молодости.

    Клавдии Сергеевне за 90, ее подруга Тамара Анатольевна чуть помладше. Каждый день пенсионерок расписан по минутам. Утро начинается с зарядки, если погода позволяет, обязательно на свежем воздухе. Сегодня по программе — скандинавская ходьба со специальными палками. Этот уже довольно популярный вид спорта для людей в возрасте особенно полезен. Такие занятия, уверяют медики, укрепляют сердечно-сосудистую систему, сжигают лишние калории и поднимают настроение.

    «Детский сад» для пожилых людей — так сами подопечные называют недавно открывшееся в Калининграде отделение дневного пребывания для пенсионеров и инвалидов. Бабушек и дедушек утром привозят родственники, забирают домой ближе к вечеру. Целый день с ними занимаются специалисты. Можно поиграть, погулять и научиться чему-то новому — почти также, как у малышей-дошкольников.

    Анжелика Майстер, министр социальной политики Калининградской области: «Пожилые люди зачастую нуждаются в помощи, их не всегда можно оставить одних. Это выход для тех людей, кто не хочет отдавать родственника в стационар. Дом временного пребывания станет для них решением проблемы».

    Это не дом престарелых или интернат в привычном понимании. Скорее, клуб по интересам: компьютерные курсы, вязание крючком, вышивка, ароматерапия, йога и лекции психологов. Каждый может выбрать занятие по душе. Подробнее — в репортаже НТВ.

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