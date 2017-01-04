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  • 04.01, 07:59

Преступная халатность: британский журналист назвал новую версию крушения «Титаника»

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Преступная халатность: британский журналист назвал новую версию крушения «Титаника»

Преступная халатность: британский журналист назвал новую версию крушения «Титаника»

Причиной крушения легендарного парохода «Титаник», затонувшего в 1912 году, могло стать не только столкновение с айсбергом, но и возгорание на борту.

Трагедия «Титаника» связана не только с айсбергом, но также с пожаром и преступной халатностью. Об этом заявил на днях британский журналист Шенан Молони, который на протяжении 30 лет занимался изучением причин трагедии трансатлантического лайнера.

Как сообщает Independent, Молони, изучая фотографии, сделанные инженерами-электриками судна в судоверфи в Белфасте перед началом путешествия, обнаружил на обшивке черные следы длиной около 9 метров. Эти следы находились недалеко от того места, которым пароход врезался в айсберг.

Шенан Молони: «Мы смотрим на конкретную часть, где произошло столкновение с айсбергом, судя по всему, слабое место или повреждение корпуса в этом конкретном месте было еще до того, как он покинул Белфаст».

Эксперты подтвердили наблюдения Молони: следы действительно могли быть вызваны возгоранием в одном из топливных хранилищ рядом с бойлерной. Причем пожар на борту судна мог продолжаться на протяжении нескольких недель.

Информация о возгорании на судне скрывалась от пассажиров — владельцы приказали сотрудникам молчать об инциденте. В итоге огонь так сильно нагрел обшивку парохода, она стала хрупкой и в результате столкновения с айсбергом возникла крупная пробоина в корпусе.

Крушение «Титаника» произошло 14 апреля 1912 года. Столкнувшись с айсбергом и получив несколько пробоин, пароход начал тонуть. В шлюпки сажали в первую очередь женщин и детей. Лайнер затонул на следующий день, разломившись на две части. Трагедия унесла жизни 1496 человек, 712 спасшихся подобрал пароход «Карпатия».

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