Пожарные тушат пылающий склад на юго-западе Москвы

В МЧС сообщили о крупном пожаре на
сайте ГУ МЧС по Москве, площадь пожара в Южном Бутове составляет не менее 200 квадратных метров.
юго-западе Москвы: на Варшавском шоссе горит склад с промтоварами.
Сообщение пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве: «Одноэтажное здание размером 150 на 50 метров горит по адресу: Варшавское шоссе, владение 248. На место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые приступили к ликвидации пожара. Горят товары народного потребления».
В настоящее время пожару присвоена вторая категория сложности. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работает более 20 пожарных расчетов.
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