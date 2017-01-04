В Калининграде самолет выкатился за пределы ВВП и лег на нос

В аэропорту Калининграда за пределы полосы выкатился пассажирский лайнер, прилетевший из Москвы.
По информации аэропорта, за помощью к медикам обратились двое: у мужчины поднялось давление, женщина получила незначительный ушиб плеча. Экстренные службы сейчас пытаются оперативно освободить полосу, чтобы с утра аэропорт мог беспрепятственно принимать и отправлять рейсы.
Людей, которые должны были вылететь из Калининграда в Москву этим лайнером, заберет резервный самолет авиакомпании. Сообщается, что борт мог выехать за пределы полосы из-за обледенения и сильного бокового ветра.
Фото: avdoninasv/ instagram.com
Фото: Елена Утивалеева/ vk.com
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