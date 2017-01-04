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  • 04.01, 07:59

В Калининграде самолет выкатился за пределы ВВП и лег на нос

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В Калининграде самолет выкатился за пределы ВВП и лег на нос

В Калининграде самолет выкатился за пределы ВВП и лег на нос

В Калининграде самолет выкатился за пределы ВВП и лег на нос
  • Фото: karen__dan/ instagram.com

    • В аэропорту Калининграда за пределы полосы выкатился пассажирский лайнер, прилетевший из Москвы.

    У самолета подломилась передняя стойка шасси, и он лег на нос примерно в пяти метрах от полосы. На борту находились более 170 человек. Самолет пассажиры покинули по надувным трапам и до здания воздушной гавани добирались пешком.

    По информации аэропорта, за помощью к медикам обратились двое: у мужчины поднялось давление, женщина получила незначительный ушиб плеча. Экстренные службы сейчас пытаются оперативно освободить полосу, чтобы с утра аэропорт мог беспрепятственно принимать и отправлять рейсы.

    Людей, которые должны были вылететь из Калининграда в Москву этим лайнером, заберет резервный самолет авиакомпании. Сообщается, что борт мог выехать за пределы полосы из-за обледенения и сильного бокового ветра.
    В Калининграде самолет выкатился за пределы ВВП и лег на нос. Калининград, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: avdoninasv/ instagram.com
    В Калининграде самолет выкатился за пределы ВВП и лег на нос. Калининград, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: Елена Утивалеева/ vk.com

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