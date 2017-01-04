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  • 04.01, 07:59

Синоптики обещают в столице в среду метель и мороз

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Синоптики обещают в столице в среду метель и мороз

Синоптики обещают в столице в среду метель и мороз

По сообщениям Росгидромета в среду в московском регионе температура опустится до 9 градусов мороза, на дорогах гололедица.

Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию Росгидрометцентра, в среду в Москве будет минус 6–8 градусов, а в Подмосковье от четырех до девяти градусов мороза. Облачно, снег, местами метель. Ветер восточный, 5–10 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду, на дорогах гололедица.

В ночь на четверг снегопады усилятся. Температура воздуха останется такой же, как в среду.

Ранее сообщалось, что к Рождеству в столичный регион могут нагрянуть сильные морозы.

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