Синоптики обещают в столице в среду метель и мороз

По сообщениям Росгидромета в среду в московском регионе температура опустится до 9 градусов мороза, на дорогах гололедица.ТАСС со ссылкой на информацию Росгидрометцентра, в среду в Москве будет минус 6–8 градусов, а в Подмосковье от четырех до девяти градусов мороза. Облачно, снег, местами метель. Ветер восточный, 5–10 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду, на дорогах гололедица.
В ночь на четверг снегопады усилятся. Температура воздуха останется такой же, как в среду.
могут нагрянуть сильные морозы.
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