На Филиппинах неизвестные атаковали тюрьму и освободили 130 заключенных

На Филиппинах проводится масштабная операция по поиску более 130 заключенных, сбежавших из тюрьмы на юге страны.Синьхуа», группа вооруженных мужчин атаковала тюрьму в провинции Котабато на юге Филиппин.
Следователи предполагают, что атака была тщательно скоординирована: сразу после начала обстрела заключенные начали массово покидать тюрьму, используя для побега связанные простыни. Сообщается, что в результате перестрелки погиб по меньшей мере один охранник пенитенциарного учреждения.
В настоящее время полицейские устанавливают личности сбежавших преступников, ведется поисковая операция. Местные власти сообщили, что в организации нападения подозревают исламистов.
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