#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Зимний вечер в Гаграх
Недоступно в Вашей стране
Зимний вечер в Гаграх 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.01, 06:28

На Филиппинах неизвестные атаковали тюрьму и освободили 130 заключенных

комментировать

На Филиппинах неизвестные атаковали тюрьму и освободили 130 заключенных

На Филиппинах неизвестные атаковали тюрьму и освободили 130 заключенных

На Филиппинах проводится масштабная операция по поиску более 130 заключенных, сбежавших из тюрьмы на юге страны.

Как передает агентство «Синьхуа», группа вооруженных мужчин атаковала тюрьму в провинции Котабато на юге Филиппин.

Следователи предполагают, что атака была тщательно скоординирована: сразу после начала обстрела заключенные начали массово покидать тюрьму, используя для побега связанные простыни. Сообщается, что в результате перестрелки погиб по меньшей мере один охранник пенитенциарного учреждения.

В настоящее время полицейские устанавливают личности сбежавших преступников, ведется поисковая операция. Местные власти сообщили, что в организации нападения подозревают исламистов.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru