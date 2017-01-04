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  • 04.01, 04:57

Трамп даст большую пресс-конференцию 11 января

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Трамп даст большую пресс-конференцию 11 января

Трамп даст большую <nobr>пресс-конференцию</nobr> 11 января

Избранный президент США сообщил о дате проведения его первой большой пресс-конференции после победы на выборах.

Будущий президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter о том, что 11 января в Нью-Йорке состоится «общая пресс-конференция».

Дональд Трамп, избранный президент США: «Я проведу общую пресс-конференцию в Нью-Йорке 11 января. Спасибо вам».




Как правило, победитель президентских выборов в США дает пресс-конференцию через пару-тройку дней после подведения итогов голосования. Изначально Трамп собирался провести пресс-конференцию в середине декабря, но потом появились сообщения, что брифинг переносится на начало 2017 года.

Ранее действующий президент США барак Обама сообщил, что проведет прощальную пресс-конференцию 10 января.

Напомним, инаугурация нового президента США назначена на 20 января.

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