Трамп даст большую пресс-конференцию 11 января

Избранный президент США сообщил о дате проведения его первой большой
Twitter о том, что 11 января в Нью-Йорке состоится «общая пресс-конференция».
пресс-конференции после победы на выборах.
Дональд Трамп, избранный президент США: «Я проведу общую пресс-конференцию в Нью-Йорке 11 января. Спасибо вам».
I will be having a general news conference on JANUARY ELEVENTH in N. Y. C. Thank you.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2017 г.
Как правило, победитель президентских выборов в США дает пресс-конференцию через пару-тройку дней после подведения итогов голосования. Изначально Трамп собирался провести пресс-конференцию в середине декабря, но потом появились сообщения, что брифинг переносится на начало 2017 года.
Ранее действующий президент США барак Обама сообщил, что проведет прощальную пресс-конференцию 10 января.
Напомним, инаугурация нового президента США назначена на 20 января.
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