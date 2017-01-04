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  • 04.01, 03:26

Американская певица Джанет Джексон родила первенца в 50 лет

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Американская певица Джанет Джексон родила первенца в 50 лет

Американская певица Джанет Джексон родила первенца в 50 лет

Американская певица Джанет Джексон родила первенца в 50 лет
  • Фото Associated Press © 2017, Chris Pizzello

    • Сестра Майкла Джексона родила сына и стала мамой.

    Как пишет People со ссылкой на родственников певицы, Джанет Джексон во вторник родила сына. Роды прошли благополучно. Из заявлений представителей поп-дивы можно сделать вывод, что речь идет о кесаревом сечении.

    Заявление представителей певицы: «Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана с трепетом приветствовали появление на свет сына Иссы аль-Мана. Джанет рожала, не испытывая стресса. В настоящее время она восстанавливает силы в комфортных условиях».

    Напомним, первые слухи о беременности Джанет Джексон появились еще в мае, после того, как в апреле она прервала гастрольный тур Unbreakable. Однако сама певица подтвердила, что ждет ребенка, только в октябре, когда это уже сложно было скрывать.

    Джанет Джексон, сестра скончавшегося в 2009 году Майкла Джексона, в 2012 году вышла замуж за катарского миллиардера. Это первый ребенок пары.

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