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  • 04.01, 04:57

Турецкий парламент продлил в стране режим ЧП еще на 3 месяца

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Турецкий парламент продлил в стране режим ЧП еще на 3 месяца

Турецкий парламент продлил в стране режим ЧП еще на 3 месяца

Введенный в июле 2016 года в Турции режим чрезвычайного положения продлен до 19 апреля.

Как сообщает информагентство Anadolu, решением парламента страны, режим ЧП продлевается в Турции еще на 3 месяца, начиная с 19 января.

Напомним, режим ЧП был введен в этой стране в июле 2016 года после попытки государственного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля. Основные беспорядки произошли в Анкаре и Стамбуле. Мятеж был подавлен. Во время беспорядков погибли более 240 турецких граждан, свыше 2 тысяч человек получили ранения. После этих событий в стране были арестованы тысячи человек. Власти Турции объявили, что к организации попытки военного переворота причастен оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен, который с 1999 года проживает в Пенсильвании, и направили Штатам очередной запрос о его экстрадиции.

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