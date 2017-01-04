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  • 04.01, 03:26

СМИ: Билл и Хиллари Клинтон приедут на инаугурацию Дональда Трампа

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СМИ: Билл и Хиллари Клинтон приедут на инаугурацию Дональда Трампа

СМИ: Билл и Хиллари Клинтон приедут на инаугурацию Дональда Трампа

Соперница Дональда Трампа Хиллари Клинтон приедет на инаугурацию нового президента.

Как сообщает телеканал CNN, 42-й президент США Билл Клинтон вместе со своей супругой Хиллари Клинтон, проигравшей выборы 8 ноября, будут присутствовать на церемонии вступления в должность республиканца Дональда Трампа, который станет 45-м президентом США.

По сведениям американских СМИ, на инаугурации Дональда Трампа будут присутствовать все ныне живущие президенты США, за исключением Джорджа Буша-старшего: 92-летний 41-й президент страны пропустит церемонию по состоянию здоровья. Его сын, 43-й президент США Джордж Буш-младший и бывшая первая леди Лора Буш сообщали журналистам, что будут присутствовать на церемонии вступления Трампа в должность. Об этом же заявлял 39-й президент США Джимми Картер.

Инаугурация назначена на 20 января.

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