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  • 04.01, 01:55

В Латвии грузовой поезд столкнулся с автомобилем и электричкой

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В Латвии грузовой поезд столкнулся с автомобилем и электричкой

В Латвии грузовой поезд столкнулся с автомобилем и электричкой

В результате ЧП в районе латвийского города Саласпилс, закрыто железнодорожное сообщение.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию компании Pasazieru Vilciens (Пассажирские поезда), во вторник вечером товарный поезд столкнулся с легковым автомобилем возле латвийского города Саласпилс. После этого ДТП грузовой поезд налетел на электричку.

В автомобиле, застрявшем на железнодорожных путях, в момент столкновения людей не было. В результате происшествия никто не пострадал. Железнодорожное сообщение на участке между Саласпилсом и Ригой закрыто в обоих направлениях на время ликвидации последствий аварии. Началось расследование причин происшествия.

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