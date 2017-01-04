#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Курьер
Недоступно в Вашей стране
Курьер 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.01, 01:55

В Новой Москве горит мясоперерабатывающий комплекс, не исключен поджог

комментировать

В Новой Москве горит мясоперерабатывающий комплекс, не исключен поджог

В Новой Москве горит мясоперерабатывающий комплекс, не исключен поджог

Специалисты пожарной лаборатории МЧС не исключили версию поджога в качестве причины возникновения пожара на мясоперерабатывающем комбинате в Щаповском.

Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов столицы, причиной возникновения пожара на территории мясоперерабатывающего цеха в поселке Щаповское мог быть умышленный поджог.

Пожар возник на втором этаже здания, над мясоперерабатывающим цехом. В настоящее время горит пластиковая тара на площади 150 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

Пожарные потушили уже два независимых очага пожара. Работы по ликвидации остальных очагов пожара продолжаются. Открытое горение ликвидировано, ведется проливка конструкций. Специалисты не исключают, что причиной пожара был умышленный поджог.

На месте ликвидации последствий ЧП создан оперативный штаб. К тушению пожара привлечены более 15 расчетов специалистов МЧС.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru