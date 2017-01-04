В Новой Москве горит мясоперерабатывающий комплекс, не исключен поджог

Специалисты пожарной лаборатории МЧС не исключили версию поджога в качестве причины возникновения пожара на мясоперерабатывающем комбинате в Щаповском.ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов столицы, причиной возникновения пожара на территории мясоперерабатывающего цеха в поселке Щаповское мог быть умышленный поджог.
Пожар возник на втором этаже здания, над мясоперерабатывающим цехом. В настоящее время горит пластиковая тара на площади 150 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.
Пожарные потушили уже два независимых очага пожара. Работы по ликвидации остальных очагов пожара продолжаются. Открытое горение ликвидировано, ведется проливка конструкций. Специалисты не исключают, что причиной пожара был умышленный поджог.
На месте ликвидации последствий ЧП создан оперативный штаб. К тушению пожара привлечены более 15 расчетов специалистов МЧС.
Комментарии