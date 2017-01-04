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  • 04.01, 04:57

Между «Медведково» и «Бабушкинской» ограничили движение поездов

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Между «Медведково» и «Бабушкинской» ограничили движение поездов

Между «Медведково» и «Бабушкинской» ограничили движение поездов

В работе московского метро на севере «оранжевой» ветки произошли изменения. В связи с ремонтными работами на два дня будет ограничено движение поездов между «Медведково» и «Бабушкинской».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию пресс-службы столичной подземки, между станциями «Медведково» и «Бабушкинская» 4 и 5 января поезда будут ходить с увеличенными до 10 минут интервалами. При этом между станциями «Бабушкинская» и «Новоясеневская», а также в обратном направлении на этом участке перевозка пассажиров будет осуществляться в обычном режиме.

Сообщение пресс-службы московского метро: «Проведение ремонтных работ специально запланировано на дни новогодних каникул, когда пассажиропоток в московском метро наименьший».

В обычном режиме Калужско-Рижская линия заработает утром, 6 января. Администрация Московского метрополитена приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и призывает их заранее планировать свои маршруты.

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