Между «Медведково» и «Бабушкинской» ограничили движение поездов

В работе московского метро на севере «оранжевой» ветки произошли изменения. В связи с ремонтными работами на два дня будет ограничено движение поездов между «Медведково» и «Бабушкинской».Интерфакс» со ссылкой на информацию пресс-службы столичной подземки, между станциями «Медведково» и «Бабушкинская» 4 и 5 января поезда будут ходить с увеличенными до 10 минут интервалами. При этом между станциями «Бабушкинская» и «Новоясеневская», а также в обратном направлении на этом участке перевозка пассажиров будет осуществляться в обычном режиме.
Сообщение пресс-службы московского метро: «Проведение ремонтных работ специально запланировано на дни новогодних каникул, когда пассажиропоток в московском метро наименьший».
В обычном режиме Калужско-Рижская линия заработает утром, 6 января. Администрация Московского метрополитена приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и призывает их заранее планировать свои маршруты.
Комментарии