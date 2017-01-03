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  • 03.01, 22:53
Укравшая паспорт на границе РФ ворона попала на видео. Ленинградская область, Эстония, граница, курьезы, птицы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Укравшая паспорт на границе РФ ворона попала на видео

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Укравшая паспорт на границе РФ ворона попала на видео

Укравшая паспорт на границе РФ ворона попала на видео

Укравшая паспорт на границе РФ ворона попала на видео

    В Сети появилось видео инцидента на пограничном пункте «Ивангород», где ворона украла паспорт у гражданина Эстонии.

    На записи видно, что нападение летающей воровки стало для эстонца полной неожиданностью. Ворона, выхватив паспорт, поспешила скрыться. Остановить птицу безуспешно пытались пограничники.

    Отметим, что курьезный инцидент, который произошел в конце декабря, едва не стоил гражданину Эстонии поездки на Родину. Эстонец смог пересечь российскую границу только после того, как обратился в консульство и получил дубликат украденного документа.

    Что же касается оригинала похищенного паспорта, то он нашелся через несколько дня. Ворона вырвала один лист и бросила документ неподалеку от пешеходного пункта пропуска.

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