Укравшая паспорт на границе РФ ворона попала на видео

В Сети появилось видео инцидента на пограничном пункте «Ивангород», где ворона украла паспорт у гражданина Эстонии.
Отметим, что курьезный инцидент, который произошел в конце декабря, едва не стоил гражданину Эстонии поездки на Родину. Эстонец смог пересечь российскую границу только после того, как обратился в консульство и получил дубликат украденного документа.
Что же касается оригинала похищенного паспорта, то он нашелся через несколько дня. Ворона вырвала один лист и бросила документ неподалеку от пешеходного пункта пропуска.
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