Украинский министр призвал перезахоронить в Киеве прах Бандеры и Петлюры

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал создать специальное кладбище для похороненных за границей украинских исторических деятелей.
Среди тех, кто «должен вернуться домой», Омелян назвал гетманов Петра Дорошенко и Павла Скоропадского, поэта Александра Олеся, атамана Антона Головатого, а также предводителей украинских националистов Степана Бандеру, Романа Шухевича, Евгения Коновальца и Симона Петлюру. В своем Facebook министр заявил, что «Украина жива благодаря их жертвенности».
Как отмечает ТАСС, тема перезахоронения украинских деятелей была поднята на фоне ситуации с эксгумацией останков писателя Александра Олеся. За его могилой на кладбище в Праге ухаживал выходец из Украины. Однако недавно тот скончался, а сын благотворителя решил похоронить отца на месте Олеся. В связи с этим останки поэта были эксгумированы. Прах Олеся и его жены был перемещен в депозитарий кладбища до принятия решения о месте окончательного захоронения.
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