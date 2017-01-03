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  • 03.01, 18:20

Украинский министр призвал перезахоронить в Киеве прах Бандеры и Петлюры

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Украинский министр призвал перезахоронить в Киеве прах Бандеры и Петлюры

Украинский министр призвал перезахоронить в Киеве прах Бандеры и Петлюры

Украинский министр призвал перезахоронить в Киеве прах Бандеры и Петлюры
  • Фото: volodymyr.omelyan /facebook.com

    • Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал создать специальное кладбище для похороненных за границей украинских исторических деятелей.

    По мнению министра, такой национальный «пантеон» должен появиться в Киеве.

    Среди тех, кто «должен вернуться домой», Омелян назвал гетманов Петра Дорошенко и Павла Скоропадского, поэта Александра Олеся, атамана Антона Головатого, а также предводителей украинских националистов Степана Бандеру, Романа Шухевича, Евгения Коновальца и Симона Петлюру. В своем Facebook министр заявил, что «Украина жива благодаря их жертвенности».

    Как отмечает ТАСС, тема перезахоронения украинских деятелей была поднята на фоне ситуации с эксгумацией останков писателя Александра Олеся. За его могилой на кладбище в Праге ухаживал выходец из Украины. Однако недавно тот скончался, а сын благотворителя решил похоронить отца на месте Олеся. В связи с этим останки поэта были эксгумированы. Прах Олеся и его жены был перемещен в депозитарий кладбища до принятия решения о месте окончательного захоронения.

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