#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Ментовские войны
Прямой эфир доступен только по ТВ до 19:00
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.01, 18:20

Посол Великобритании при Евросоюзе внезапно подал в отставку

комментировать
Посол Великобритании при Евросоюзе внезапно подал в отставку

Посол Великобритании при Евросоюзе внезапно подал в отставку

Посол Великобритании при Евросоюзе внезапно подал в отставку
  • Фото: @marinaforlondon /twitter.com

    • Посол Великобритании решил подать в отставку, не дожидаясь начала процесса Brexit, которое запланировано на конец марта 2017 года.

    Как сообщает газета Financial Times, 56-летний Роджерс не объяснил причин своего решения. Заявление о своем уходе поста сделал сегодня, хотя его полномочия истекают лишь в ноябре 2017 года.

    Иван Роджерс был назначен послом Британии при ЕС в 2013 году бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.

    В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из Евросоюза. Сейчас Великобритания формирует свою переговорную позицию по предстоящим ключевым соглашениям с ЕС.

    Новости по теме

    Великобритания выходит из ЕС

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru