Посол Великобритании при Евросоюзе внезапно подал в отставку

Посол Великобритании решил подать в отставку, не дожидаясь начала процесса Brexit, которое запланировано на конец марта 2017 года.Financial Times, 56-летний Роджерс не объяснил причин своего решения. Заявление о своем уходе поста сделал сегодня, хотя его полномочия истекают лишь в ноябре 2017 года.
Иван Роджерс был назначен послом Британии при ЕС в 2013 году бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.
В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из Евросоюза. Сейчас Великобритания формирует свою переговорную позицию по предстоящим ключевым соглашениям с ЕС.
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