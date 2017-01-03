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  • 03.01, 18:21

На Украине начнут производить американскую винтовку M16

20 комментариев
  • Фото Reuters © 2017, Sergio Moraes
На Украине начнут производить американскую винтовку M16

На Украине начнут производить американскую винтовку M16

На Украине начнут производить американскую винтовку M16
  • Фото Reuters © 2017, Sergio Moraes

    • Предприятие «Укроборонсервис» совместно с американской компанией Aeroscraft будет производить для украинской армии стрелковое оружие по стандартам НАТО.

    Договоренность об этом достигнута по результатам подписанного меморандума о сотрудничестве, сообщается на сайте госконцерна «Укроборонпром», в который входит «Укроборонсервис».

    Сергей Микитюк, глава «Укроборонсервиса»: «Первым оружием, которое по пилотному проекту будет произведено в Украине, станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского ОПК».

    Заместитель главы государственного концерна «Укроборонпром» Владимир Коробов отметил, что переход на международные стандарты НАТО является частью стратегии реформирования и развития украинского ОПК.

    Отметим, что новые власти Украины взяли курс на сближение с НАТО и намерены привести свои войска в соответствие со стандартами альянса. В конце 2015 года между Украиной и Альянсом была подписана дорожная карта «по оборонно-техническому сотрудничеству». Кроме того, Рада приняла закон об отказе от внеблокового статуса страны, а Порошенко назвал НАТО «Полярной звездой» для Украины.

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