На Украине начнут производить американскую винтовку M16

Предприятие «Укроборонсервис» совместно с американской компанией Aeroscraft будет производить для украинской армии стрелковое оружие по стандартам НАТО.на сайте госконцерна «Укроборонпром», в который входит «Укроборонсервис».
Сергей Микитюк, глава «Укроборонсервиса»: «Первым оружием, которое по пилотному проекту будет произведено в Украине, станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского ОПК».
Заместитель главы государственного концерна «Укроборонпром» Владимир Коробов отметил, что переход на международные стандарты НАТО является частью стратегии реформирования и развития украинского ОПК.
Отметим, что новые власти Украины взяли курс на сближение с НАТО и намерены привести свои войска в соответствие со стандартами альянса. В конце 2015 года между Украиной и Альянсом была подписана дорожная карта «по оборонно-техническому сотрудничеству». Кроме того, Рада приняла закон об отказе от внеблокового статуса страны, а Порошенко назвал НАТО «Полярной звездой» для Украины.
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