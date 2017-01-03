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ЧП
Самолет из Москвы сел в Екатеринбурге с неисправным двигателем
03.01.2017, 15:04
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Самолет из Москвы сел в Екатеринбурге с неисправным двигателем
В екатеринбургском аэропорту Кольцово у самолета, прибывшего из Шереметьево, обнаружена неисправность в одном из двигателей.
93
авиационные катастрофы и происшествия
Екатеринбург
самолеты
Неполадка была найдена, когда пассажиры уже покинули борт. Самолет готовили к следующему рейсу, когда выяснилось, что в Екатеринбурге авиалайнер сел с поломками в двигателе.
Как сообщает
ТАСС
, все неисправности были оперативно устранены. Борт с пассажирами уже вылетел из Екатеринбурга.
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