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  • 03.01, 15:18

Самолет из Москвы сел в Екатеринбурге с неисправным двигателем

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Самолет из Москвы сел в Екатеринбурге с неисправным двигателем

Самолет из Москвы сел в Екатеринбурге с неисправным двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово у самолета, прибывшего из Шереметьево, обнаружена неисправность в одном из двигателей.

Неполадка была найдена, когда пассажиры уже покинули борт. Самолет готовили к следующему рейсу, когда выяснилось, что в Екатеринбурге авиалайнер сел с поломками в двигателе.

Как сообщает ТАСС, все неисправности были оперативно устранены. Борт с пассажирами уже вылетел из Екатеринбурга.

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