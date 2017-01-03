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  • 03.01, 15:18

Олимпийский чемпион Сочи Третьяков отстранен из-за допинг-скандала

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  • Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Олимпийский чемпион Сочи Третьяков отстранен <nobr>из-за</nobr> <nobr>допинг-скандала</nobr>

Олимпийский чемпион Сочи Третьяков отстранен из-за допинг-скандала

Олимпийский чемпион Сочи Третьяков отстранен <nobr>из-за</nobr> <nobr>допинг-скандала</nobr>
  • Фото: Станислав Красильников / ТАСС

    • Ведущие российские скелетонисты пропустят ближайшие этапы Кубка мира из-за решения IBSF.

    На время от соревнований решили отстранить чемпиона Олимпиады 2014 года по скелетону Александра Третьякова, бронзовую призерку Игр Елену Никитину, а также Ольгу Потылицыну и Марию Орлову.

    Как отмечает ТАСС, отстраненные скелетонисты не смогут выступить на двух ближайших этапах Кубка мира в немецких Альтенберге (6–7 января) и Винтерберге (14–15 января). Российская сборная по скелетону, ослабленная вынужденным отсутствием своих лидеров, будет представлена только Никитой Трегубовым, Юлией Канакиной и Евгением Рукосуевым.

    Между тем в Федерации бобслея России (ФБР) уже заявили, что не согласны с отстранением четырех российских скелетонистов. Также в организации выразили уверенность в невиновности атлетов, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сообщила, что четверо российских скелетонистов отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года. При этом имена спортсменов не назывались.

    В декабре МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. Это решение было принято после публикации второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более 1000 российских атлетов якобы причастны к допинговым манипуляциям. Также из России решили перенести ряд соревнований, в том числе чемпионат мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи.

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