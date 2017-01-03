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В Ульяновской области четыре человека погибли в загоревшемся доме
03.01.2017, 14:17
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Фото:
ГУ МЧС России по Ульяновской области
В Ульяновской области четыре человека погибли в загоревшемся доме
Фото:
ГУ МЧС России по Ульяновской области
Жертвами пожара в селе Поповка Чердаклинского района Ульяновской области стали четыре человека.
289
пожары
Ульяновская область
Трагедия произошла сегодня в одном из частных домовладений. По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения при пользовании печным отоплением.
В результате возгорания погибли 70-летние супруги и двое их 50-летних сыновей, передает «
Интерфакс
».
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