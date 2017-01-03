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  • 03.01, 15:18

В Ульяновской области четыре человека погибли в загоревшемся доме

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В Ульяновской области четыре человека погибли в загоревшемся доме

В Ульяновской области четыре человека погибли в загоревшемся доме

В Ульяновской области четыре человека погибли в загоревшемся доме
  • Фото: ГУ МЧС России по Ульяновской области

    • Жертвами пожара в селе Поповка Чердаклинского района Ульяновской области стали четыре человека.

    Трагедия произошла сегодня в одном из частных домовладений. По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения при пользовании печным отоплением.

    В результате возгорания погибли 70-летние супруги и двое их 50-летних сыновей, передает «Интерфакс».

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